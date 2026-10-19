Ma tondeuse bikini Philips tire sur les poils

Si votre tondeuse bikini Philips tire sur vos poils pendant l'utilisation, essayez les conseils ci-dessous pour résoudre ce problème.
Votre tondeuse nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des cheveux, des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et impacter ses performances.
Lorsque la pile est faible, l'appareil peut tirer un peu sur les poils. Si c'est le cas, remplacez la pile.
Il est important que le bloc tondeuse ou le sabot que vous utilisez soient correctement fixés sur le corps de la tondeuse. Si les accessoires ne sont pas placés correctement, la tondeuse risque de ne pas fonctionner ou de ne pas donner les résultats escomptés.
Pour une expérience de coupe optimale, assurez-vous que votre tondeuse est entièrement en contact avec votre peau et déplacez-la doucement et régulièrement.
Essayez d'étirer votre peau avec votre main libre, de manière à redresser les poils et à les rendre facilement accessibles.
Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous de déplacer la tondeuse dans le sens inverse de la pousse.
Vérifiez que la tête de tondeuse n'est pas endommagée. Si c'est le cas, remplacez-la par une nouvelle tête de tondeuse Philips.
Si ces conseils ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
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