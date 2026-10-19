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MinicellsPile

ZA13BX30/00

Technologie zinc-air de haute qualité pour les aides auditives

Garantie de performances à long terme pour les aides auditives personnelles

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Technologie zinc-air de haute qualité pour les aides auditives

  • 1,4 V

  • Zinc-air

Fiable pour des performances à long terme

Une excellente technologie est utilisée lors de la fabrication pour garantir des performances fiables et durables.

Technologie zinc-air conçue pour les aides auditives

La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.

Les couleurs facilitent l'identification des formats de piles

Pour faciliter l'identification des formats de piles les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes du secteur.

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