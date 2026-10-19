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ZA13BX30/00
Technologie zinc-air de haute qualité pour les aides auditives
Garantie de performances à long terme pour les aides auditives personnelles
1,4 V
Zinc-air
Une excellente technologie est utilisée lors de la fabrication pour garantir des performances fiables et durables.
La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.
Pour faciliter l'identification des formats de piles les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes du secteur.
Notation globale