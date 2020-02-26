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Arrêté
TAVS700/10
Un style emblématique
Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 20 W
Grille couleur cuivre pour une excellente diffusion du son
Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier en bois rétro a un charme fou. Les finitions années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et le rock'n'roll dominaient les ondes.
3.7
sur 5
19
Avis
3C273
26/02/2020
België
Petite radio de qualité ...
Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .
Pour
Son de bonne facture , taille " compacte " .
Contre
Réglages peu aisés .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
Difrapeba
16/02/2022
España
Acheteur vérifié
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Pour
A parte de altavoz también tiene radio
Contre
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Original
Date d'utilisation 2021-01-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Original
Date d'utilisation 2021-01-16
ar973
26/04/2020
Italia
Bella riproduzione della "Philetta" degli Anni 50
Ovviamente il pregio principale di questa radio è l'aspetto estetico, però questo non inficia la qualità audio che per le dimensioni del prodotto è molto buona (a quanto ho letto su internet, anche la Philetta originale degli Anni 50 aveva una qualità audio molto buona per l'epoca). Ottimo il sintonizzatore DAB+ che si sente molto bene, non ho ascoltato più di tanto la radio FM ma mi sembra nella norma. Il Bluetooth versione 5 è ottimo come qualità di streaming e anche molto stabile (lo uso con un iPhone 6S per ascoltare la mia musica). E' presente anche una presa USB standard sul retro che però permette solo la ricarica degli apparecchi collegati, sarebbe bello se Philips lo abilitasse anche per la riproduzione musicale (su alcuni lettori Blu-Ray Philips ha abilitato la riproduzione da chiavetta USB dopo che inizialmente tale presa era abilitata solo per gli aggiornamenti software, quindi credo sia possibile farlo anche su questo apparecchio). In conclusione, il prodotto è veramente molto bello esteticamente e vederla così bella fa anche venire voglia di accenderla ed ascoltarla... e l'ascolto non delude: bella e di ottima qualità!
Pour
Design vintage, qualità dei materiali, audio molto buono
Contre
La presa USB non si può utilizzare per riprodurre audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original radio
Date d'utilisation 2020-03-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original radio
Date d'utilisation 2020-03-26