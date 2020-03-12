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Arrêté
TAUT102BK/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noir
Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.
Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.
3.8
sur 5
11
Avis
80%
recommandent ce produit
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Pour
comode pratiche lunga durata
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUT102BK Cuffie wireless
Oui, je recommande ce produit
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Carbot
30/12/2019
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Facili da associare, calzata perfetta. Si collegano al volo. Vanno benissimo
Pour
calzata e semplicità uso
Contre
nulla
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Jan F
19/07/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Oui, je recommande ce produit
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