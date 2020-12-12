ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son
  • En avant pour le son

Arrêté

Casque sans fil

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Avis | 89% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
En avant pour le son
Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 11 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.
Voir tous les avantages

En avant pour le son

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Jusqu'à 15 h d'autonomie

  • Pliage compact

15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.

Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

Temps de charge de 2 à 3 heures.

Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.

Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

13

Avis

89%

recommandent ce produit

2

12/12/2020

France

France

Tres bon casque

De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort

Pour

confort et son

Contre

un peu fragile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUH202BK Casque sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUH202BK Casque sans fil

25/11/2021

België

België

Employé Philips

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Pour

Goeie geluid

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Pour

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Cet avis concerne le produit TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Cet avis concerne le produit TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.