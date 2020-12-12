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Arrêté
TAUH202BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Jusqu'à 15 h d'autonomie
Pliage compact
Vous bénéficiez de 15 heures d'autonomie, et les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes. Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Une charge complète nécessite entre deux ou trois heures.
Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.
3.9
sur 5
13
Avis
89%
recommandent ce produit
12/12/2020
France
Tres bon casque
De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort
Pour
confort et son
Contre
un peu fragile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUH202BK Casque sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUH202BK Casque sans fil
King of rating
25/11/2021
België
Employé Philips
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Pour
Goeie geluid
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Pour
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Cet avis concerne le produit TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Cet avis concerne le produit TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά