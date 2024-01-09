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Arrêté
TAT5506BK/00
Réduction de bruit Pro
Deux micros, pour des appels clairs
Boîtier de charge sans fil
Protection contre l'eau IPX5
Ces écouteurs True Wireless ne sont pas que stylés ; ils vous permettent également de vous concentrer. La technologie de réduction de bruit avancée filtre les sons indésirables et le mode « aware » vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous. Activez le mode d'optimisation de la voix sur l'application Philips Headphones pour discuter avec quelqu'un à proximité sans retirer un écouteur.
Dans la rue, dans le train, au parc ou à la salle de sport : où que vous soyez, les haut-parleurs de 10 mm parfaitement réglés diffusent un son exceptionnel pour chaque piste, playlist etc. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Replacez l'écouteur et la musique recommence.
Grâce aux deux micros qui se concentrent sur votre voix, votre interlocuteur vous entendra clairement. Doublez l'autonomie en conversation en utilisant un seul écouteur tandis que l'autre charge. Le micro est automatiquement affecté à l'écouteur que vous utilisez et il vous suffit d'en changer quand la batterie commence à faiblir.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Pour
Son et batterie
Contre
Boîtier gros
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAT5506BK Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAT5506BK Casque True Wireless