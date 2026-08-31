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Arrêté
TAT4507WT/00
Restez en rythme...
Ce casque sans fil True Wireless avec haut-parleurs de 10 mm et réduction de bruit active hybride vous permet d'écouter les sons qui vous tiennent à cœur. Design en forme de crosse de hockey, résistance IPX4 aux éclaboussures et à la transpiration et boîtier de charge offrant 24 h d'autonomie.
Réduction de bruit active hybride
2 x 2micros : des conversations claires
Boîtier de charge de poche
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Ce casque bénéficie d'une technologie de réduction de bruit active hybride qui filtre les bruits que vous ne souhaitez pas entendre. Lorsque vous en avez besoin, le mode « aware » vous reconnecte avec le monde extérieur. Le moyen idéal de faire honneur à vos morceaux préférés !
Grâce à son algorithme de réduction du bruit à deux micros, ce casque vous offre des appels d'une clarté exceptionnelle. Les deux micros à filtrage spatial de chaque écouteur réduisent le bruit ambiant, pour des conversations limpides. Communiquez clairement à chaque fois !
Ces écouteurs confortables tiennent parfaitement dans vos conduits auditifs, pour une étanchéité parfaite qui réduit le bruit extérieur. Ne manquez aucune note ni aucun mot ! Profitez d'un confort absolu grâce aux trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.