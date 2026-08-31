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Écouteurs True Wireless

TAT2149BK/00

Petits mais puissants

Avec leur design ultra-confortable, ces minuscules écouteurs True Wireless sont agréables à porter et élégants tout au long de la journée ! Malgré leur petite taille, ils offrent un son exceptionnel et des basses renforcées à faible volume. Vous sortez ? Le boîtier peut même s’accrocher à un porte-clés.

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Petits mais puissants

  • Minuscules écouteurs True Wireless

  • Boîtier de charge porte-clés

  • Son naturel. Dynamic Bass

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