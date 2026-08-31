Écouteurs ultra-compacts. Maintien confortable.

Nos écouteurs True Wireless les plus compacts affichent un design discret qui s'adapte parfaitement à vos oreilles, pour un confort exceptionnel toute la journée. Les écouteurs se placent dans l'oreille externe : adieu la pression dans votre conduit auditif ! Besoin de plus de maintien ? Faites votre choix parmi les trois tailles d'embouts en silicone (inclus).