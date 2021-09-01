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Arrêté

Casque sans fil

TASN503BK/00

2

| (1) Avis

Un entraînement plus intelligent.

Vous trouverez votre intensité avec ces écouteurs-boutons sport sans fil et étanche. Le moniteur cardiaque vous aide à atteindre les meilleurs résultats à chaque séance d’entraînement. Les 6 heures d’écoute et un son puissant vous propulseront au niveau supérieur.

Voir tous les avantages

Peu importe le climat.

Un entraînement plus intelligent.

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • 6 heures d'écoute

Moniteur de fréquence cardiaque intégré.

Faites le suivi de votre fréquence cardiaque avec le moniteur intégré. Un capteur dans les écouteurs-boutons fait le suivi de votre fréquence cardiaque avec précision. Vous saurez à quel moment vous dépasser et à quel moment vous reposer, afin d’obtenir les meilleurs résultats possible avec chaque entraînement. Compatible avec les applications ouvertes de suivi de l’exercice physique.

Bouton facile à utiliser

Le bouton facile à utiliser permet à vos enfants de prendre aisément un appel, de sauter une piste ou de suspendre ce qu’ils écoutent. Le tout sans passer par leur téléphone intelligent. Les boutons du volume situés à la base de l’oreillette sont à portée de main, tout comme le bouton de la lumière à DEL.

3 embouts interchangeables pour un ajustement intra-auriculaire parfait

Trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables pour garantir une étanchéité parfaite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.0

sur 5

1

Avis

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Pour

Goed geluid

Contre

Fragile bouw kwaliteit

Cet avis concerne le produit TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Date d'utilisation 2021-05-01

Cet avis concerne le produit TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Date d'utilisation 2021-05-01

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