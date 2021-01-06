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Arrêté

Casque sans fil

TASH402LF/00

4.6
| (74) Avis | 94% recommandent ce produit
Restez au frais.
Pulvérisez vos records personnels grâce à ce casque circum-auriculaire sport sans fil à l’épreuve de la transpiration. En plus d’être léger et confortable, il assure une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Les coussinets des oreillettes demeurent frais et vous permettent de rester concentré dans les moments les plus intenses.
Voir tous les avantages

Dépassez-vous malgré la chaleur.

Restez au frais.

  • Transd. 40mm / fermés à l'arrière

  • Circum-auriculaire

  • Résistant à l’eau et à la sueur

Autonomie de 20 heures

Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.

Transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme

Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.

Coussinets aérés. Facilement amovibles pour le nettoyage

Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

74

Avis

94%

recommandent ce produit

06/01/2021

France

France

Meilleur qu'un intra oculaire

Seuls petits regrets: Le son des conversations téléphoniques n'est pas bon, sensible au vent et l'arche de maintien des HP mériterait un un amortissement souple entre le plastique et le caoutchouc.

Pour

Bon son, après réglages. Bonne tenue. Aucune déconnexion bluetooth.

Contre

Encombrants (pas de housse)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

09/06/2020

België

België

Ce produit et tellement pratique

J’ai enfin tester la mark Philips et pour être précise je trouve ça superbe , Côté pratique très pratique vue que ce avec Bluetooth pas des filles au tour . Le song et trop bien tu attend. Facile à nettoyer après le sport. Le pris aussi et non pas trop cher . Je conseil a tous mes amis de l’acheter c’est jolie aussi le modèle et super simple a utiliser

Pour

Pratique, niveau du son c’est top, facile à nettoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

27/05/2020

België

België

Bonne produit pour un prix raisonable

Bonne qualité sonore et la batterie fure également longtemps. Design elegant et a un bon ajustement pendant l'exercise. J'avais testé le headset pour quelques semaines, et je suis trés content

Pour

Fit

Contre

Hardcase

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil

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