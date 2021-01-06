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Arrêté
TASH402LF/00
Transd. 40mm / fermés à l'arrière
Circum-auriculaire
Résistant à l’eau et à la sueur
Ce casque d’écoute offre jusqu’à 20 heures de lecture continue afin que vous profitiez pleinement de votre musique pendant vos déplacements.
Laissez votre liste de lecture d’entraînement vous mener au niveau suivant. Les transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme parfaitement réglés offrent des basses qui vous poussent à continuer. La conception fermée à l’arrière offre une excellente réduction passive du bruit. Vous pouvez alors monter le volume sans gêner votre entourage.
Les coussinets doux et aérés sont remplis de gel refroidissant : peu importe à quel point vous vous entraînez durement, ce casque d’écoute restera frais contre votre peau. Les coussinets sont également amovibles pour un nettoyage facile.
4.6
sur 5
74
Avis
94%
recommandent ce produit
Eiger2b
06/01/2021
France
Meilleur qu'un intra oculaire
Seuls petits regrets: Le son des conversations téléphoniques n'est pas bon, sensible au vent et l'arche de maintien des HP mériterait un un amortissement souple entre le plastique et le caoutchouc.
Pour
Bon son, après réglages. Bonne tenue. Aucune déconnexion bluetooth.
Contre
Encombrants (pas de housse)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Molishoc
09/06/2020
België
Partie de promotion
Ce produit et tellement pratique
J’ai enfin tester la mark Philips et pour être précise je trouve ça superbe , Côté pratique très pratique vue que ce avec Bluetooth pas des filles au tour . Le song et trop bien tu attend. Facile à nettoyer après le sport. Le pris aussi et non pas trop cher . Je conseil a tous mes amis de l’acheter c’est jolie aussi le modèle et super simple a utiliser
Pour
Pratique, niveau du son c’est top, facile à nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TASH402BK Casque sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Abdel76t
27/05/2020
België
Partie de promotion
Bonne produit pour un prix raisonable
Bonne qualité sonore et la batterie fure également longtemps. Design elegant et a un bon ajustement pendant l'exercise. J'avais testé le headset pour quelques semaines, et je suis trés content
Pour
Fit
Contre
Hardcase
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier