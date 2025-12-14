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TAS2000B/00
S'illumine et offre un son puissant
Partez à l’aventure avec cette enceinte compacte résistante aux éclaboussures, qui offre jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge. Des éclairages LED originaux mettent l’ambiance, Bass+ produit des basses profondes quel que soit le volume et vous pouvez connecter d’autres enceintes pour obtenir un son plus puissant.
Spectacle lumineux LED
Bass+ et Auracast™
20 heures d'autonomie
Dragonne et résistance aux éclaboussures
Cette enceinte portable compacte est pleine d'intensité pour sa taille avec un son riche de 20 W maximum (10 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.
Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.
Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour une diffusion fluide. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable ou une clé USB sur le port USB-A de l'enceinte.
4.8
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Pour
Sound potente
Contre
Nulla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
FraBolda86
12/12/2025
Italia
Ottimo suono, leggero e semplice da settare
Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Debora.87
03/12/2025
Italia
Ottima qualità del suono
La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-03
Cet avis concerne le produit TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-03
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L’indice IPX5 signifie que l’enceinte est protégée contre les jets d’eau.