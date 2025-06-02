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Radio fiable, lampe torche et source d’alimentation de secours
Avec cette petite radio-lampe torche très pratique, vous êtes prêt à toute éventualité. Une antenne extensible capte les stations de radio AM et FM, tandis que la puissante lampe torche éclaire votre chemin. Elle dispose même d’une alarme SOS pour les situations d’urgence. Rechargez-la par câble, à l’énergie solaire ou à l’aide de la manivelle.
Radio compacte et portable
Réglage analogique FM/AM
Batterie Li-ion intégrée
Lampe torche SOS
Cette radio portable pratique est la compagne idéale pour les longues journées à l'extérieur. Captez clairement les stations de radio, rechargez d'autres appareils et éclairez votre chemin grâce à la puissante lampe torche. En cas d'urgence, vous pouvez même déclencher une puissante alarme SOS sonore accompagnée d'une lumière clignotante.
Cette radio pratique ne vous laissera pas tomber. Rechargez-la à l’aide du câble USB-C inclus pour profiter de jusqu’à 32 heures d’écoute à un volume modéré.
Ne tombez jamais à court d’énergie ! Vous disposerez toujours d’une alimentation de secours grâce aux panneaux solaires situés sur le dessus de la radio ou en actionnant la manivelle intégrée. La radio fonctionne également avec 3 piles AAA (non incluses). Un port USB-A vous permet d’utiliser la radio pour recharger vos autres appareils en cas d’urgence.
4.3
sur 5
14
Avis
100%
recommandent ce produit
LN06400
02/06/2025
France
un vrai couteau suisse
produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore
Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Date of Use 2024-05-02
Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Date of Use 2024-05-02
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Acheteur vérifié
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04