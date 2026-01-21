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  • Style oreillette. Conception open-ear.
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2000 seriesÉcouteurs open-ear True Wireless

TAQ2000WT/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Style oreillette. Conception open-ear.
Un son clair et un design confortable tout au long de la journée. Les écouteurs True Wireless se portent comme une oreillette. Chaque écouteur s'attache délicatement tout en restant bien en place, et la conception ouverte vous permet d'entendre le monde qui vous entoure, mais aussi le contenu que vous écoutez.
Voir tous les avantages

Style oreillette. Conception open-ear.

  • Écouteurs à conception ouverte True Wireless

  • Style oreillette

  • Jusqu'à 28 h d'autonomie

  • Multipoint Bluetooth®

Écouteurs à conception ouverte de style oreillette. Confortables tout au long de la journée

Écouteurs à conception ouverte de style oreillette. Confortables tout au long de la journée

Ces écouteurs à conception ouverte se fixent délicatement mais fermement à votre oreille externe, avec une articulation flexible permettant d'ajuster leur maintien pour un confort optimal. Les haut-parleurs de précision à conduction d'air dirigent le son directement dans votre conduit auditif sans l'obstruer, vous permettant ainsi de rester attentif à ce qui se passe autour de vous.

Jusqu'à 28 h d'autonomie. Boîtier de charge ultra-fin

Jusqu'à 28 h d'autonomie. Boîtier de charge ultra-fin

Vous bénéficiez de 7 heures d'autonomie par charge complète, plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. S'il vous faut plus d'énergie rapidement, replacez les écouteurs dans le boîtier pendant 15 minutes pour obtenir une heure supplémentaire. Les écouteurs se rechargent entièrement en 2 heures. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur à la fois en laissant le deuxième charger.

Connectivité multipoint Bluetooth® stable

Connectivité multipoint Bluetooth® stable

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

21/01/2026

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

15/03/2026

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Pour

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Contre

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

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