Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
TANX200/10
Des basses plus puissantes
Faites trembler les murs avec cette enceinte Bluetooth® festive équipée de deux haut-parleurs de graves produisant des basses ultra-puissantes ! Vous pouvez brancher une guitare et un micro pour faire votre propre musique. Profitez de jeux de lumière festifs, d'amusantes fonctions de karaoké et de 14 heures d'autonomie.
Bluetooth®
Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal
Notation globale