ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Arrêté

Enceinte de fête Bluetooth®

TANX100/10

3

| (3) Avis

Une fête qui déménage

Tout est réuni pour une fête réussie, grâce à cette enceinte Bluetooth® qui vous permet d'utiliser un micro ! Profitez de 14 heures d'autonomie, de fonctions de karaoké et de jeux de lumière. Le son est puissant et vous pouvez même brancher une guitare.

Voir tous les avantages

Une fête qui déménage

  • Bluetooth®

Dimensions : 268 x 385 x 285 mm

Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

Entrée et sortie ligne (3,5 mm)

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 5

3

Avis

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Pour

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Date d'utilisation 2021-07-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Date d'utilisation 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Pour

Mobilidade

Contre

som mono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Date d'utilisation 2021-06-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Date d'utilisation 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Pour

Bluetooth Verbindung ist gut

Contre

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Cet avis concerne le produit TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Date d'utilisation 2022-09-08

Cet avis concerne le produit TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Date d'utilisation 2022-09-08

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.