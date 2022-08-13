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Arrêté
TANX100/10
Une fête qui déménage
Tout est réuni pour une fête réussie, grâce à cette enceinte Bluetooth® qui vous permet d'utiliser un micro ! Profitez de 14 heures d'autonomie, de fonctions de karaoké et de jeux de lumière. Le son est puissant et vous pouvez même brancher une guitare.
Bluetooth®
Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal
3.0
sur 5
3
Avis
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Pour
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Date d'utilisation 2021-07-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Date d'utilisation 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Pour
Mobilidade
Contre
som mono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Date d'utilisation 2021-06-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Date d'utilisation 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Pour
Bluetooth Verbindung ist gut
Contre
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Cet avis concerne le produit TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Date d'utilisation 2022-09-08
Cet avis concerne le produit TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Date d'utilisation 2022-09-08