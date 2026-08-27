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Moving SoundEnceinte sans fil

TAMS80Y/00

4.9

| (25) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Jaune
Jaune
Noir
Noir

The Tube

Silhouette audacieuse. Couleurs rétro. Puissance moderne. The Tube redonne vie à une icône des années 80 avec un son stéréo plus riche, plus étendu, et une connectivité fluide. Pour faire la fête chez vous ou dans la rue, montez le son et profitez de votre musique.

Voir tous les avantages

The Tube

  • Un son à couper le souffle. Un look rétro.

  • 280 W max. (140 W RMS)

  • Jusqu'à 24 h d'autonomie

  • Indice IP67 : résistant à l'eau et à la poussière

Une icône des années 80 revisitée

Une icône des années 80 revisitée

La silhouette emblématique de The Tube cache un système stéréo bidirectionnel qui offre une puissance maximale de 280 W (140 W RMS) ainsi qu'une scène sonore plus étendue et immersive. Si la fête se poursuit en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour donner plus de puissance aux basses et conserver un son clair, même en plein air.

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Les deux haut-parleurs de 5,25", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Tube à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 5

25

Avis

100%

recommandent ce produit

3
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27/08/2026

France

France

Super radio

Le design est vraiment très joli. L’autonomie est vraiment longue. La performance est super la portabilité et la stabilité sont nickel. Je recommande vraiment cette marque.

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-08-26

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-08-26

08/09/2026

Italia

Italia

Pesa tantissimo ma ha un audio perfetto

Quando arriva sul pacco c’è scritto 10Kg, di questi un paio sono di imballaggio ma il resto è il prodotto che non passa inosservato nè per volume nè per peso. Portatile si, nel senso che ha una batteria con 24 ore autonomia, una infinità, ma il peso c’è tutto. In confezione troviamo anche la tracolla che aiuta nel trasporto, il manuale che serve per capirci qualcosa, e il cavetto di ricarica utile per rimediale al 18% di batteria con cui arriva. L’audio è eccellente. Ho in casa casse di brand tip di gamma specializzati in audio e qui siamo decisamente all’altezza di grandi competitor. Mi aspettavo una cassa da festa, retrò ma modesta, qui c’è pienezza vera nell’audio. I bassi sono profondi sia al chiuso che all’aperto (ed è all’aperto che tipicamente vanno in difficolta questi prodotti e invece non lei). Il paradosso è che la uso al 30% del volume e il resto sta lì. È evidente che sia un prodotto per l’esterno, in grado di reggere ore di fila senza corrente. Molto belli i LED nelle parti laterali. Si vedono bene al buio, molto poco di giorno. Ne verrei apprezzati anche e frontali a ritmo di musica che invece non ci sono. Io l’ho usata per lo più in bluetooth con l’iPhone e devo dire che la qualità audio non risente, risulta stabile e qualitativa. Anche usarla con Apple come TuneIn, Spotify, YouTube Music va benissimo. Però quando arrivano telefonate o si guarda qualche social si interrompe automaticamente la riproduzione ed è una po’ noioso in caso di festa. Il display invece è la parte fatta peggio. È a colori, ma ha poca luminosità, anche al massimo; va guardato abbassandosi frontalmente per leggerlo bene con la luce del sole e non è touch. Stesso discorso per i tasti sopra: a parte l’accensione, gli altri sono tutti da decriptare. Ci si aspetterebbe un tasto fisico per far partire qualcosa ma non è così. Non si indovinano guardandoli, bisogna prendere il manuale e scoprire le sue funzioni con nomi nuovi che ho cercato su Google per capirci di più.Uno dei quattro tasti principali è dedicato ad Auracast, sistema che consente di sincronizzare l’audio di più casse, che con una casa sola non fa nulla, mentre la modalità Mouving Sound, che rinforza i bassi all’aperto è imboscata nell’app. Le priorità sembrano invertite. L’app di controllo fa quello che deve, ma l’interfaccia sembra di 10 anni fa. Il dettaglio che la riassume: il cursore del volume non ha i tasti più o meno, quindi per alzare di una tacca devi centrare uno slide con il dito. Andrebbe rifatta, non ritoccata. Sulla batteria del 24 ore dichiarate sono credibili, visto il volume a cui la cassa si usa davvero. La cosa che apprezzo di più è che sia sostituibile la batteria, ed il motivo per cui sotto ci sono le viti: in un mercato dove è quasi tutto incollato, è una scelta che vale un punto pieno. I difetti non mancano a volerli cercare, ma nessuno tocca ciò per cui è nata: il suono è perfetto. Questo mi ha lasciato a bocca aperta perché è all’altezza di altri top di gamma che costano tre volte. I 350€ che costa li vale tutti e la consiglio specialmente a chi ha ambienti all’aperto da coprire con un audio pieno.

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless

03/09/2026

Italia

Italia

Audio straordinario

Connettività bluetooth, sistema stereo bidirezionale, riproduzione fino a 24 ore resistente all’acqua ,280w Max , stile retrò , modalità moving saund

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS80Y Altoparlante wireless

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  2. L'indice de protection IP67 signifie que l'enceinte est étanche à la poussière et peut être immergée jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.