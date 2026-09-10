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Moving SoundEnceinte sans fil

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Jaune
Jaune
Noir
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The Roller

Le retour d'une icône. The Roller offre un son stéréo authentique et une connectivité fluide dans son style emblématique des années 80. Un modèle audacieux, puissant, offrant des basses profondes et bien définies qui résonnent avec force et précision.

Voir tous les avantages

The Roller

  • Un son à couper le souffle. Un look rétro.

  • 120 W MAX (60 W RMS)

  • Jusqu'à 24 h d'autonomie

  • Indice IP67 : résistant à l'eau et à la poussière

Une icône des années 80 revisitée

Une icône des années 80 revisitée

Avec son look très années 80, The Roller a été repensé pour offrir une puissance de 120 W max (60 W RMS) et des basses plus profondes que jamais. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour conserver des basses puissantes et un son clair en plein air.

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif

Les deux haut-parleurs de 3,5", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB

La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Roller à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 5

19

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

06/09/2026

France

France

Un son puissant et équilibré

Aujourd'hui, j'ai mis l'ambiance dans le quartier lors d'un barbecue entre amis. Avec le Roller de Philips, nous avons profité d'un son stéréo puissant et équilibré en extérieur. La poignée le rend super facile à le déplacer d'une pièce à l'autre. Il est vraiment léger. Son point fort est la connexion Bluetooth instantanée et la possibilité d'appairer plusieurs enceintes. Son style rétro fait clairement son petit effet.

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-04

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Date of Use 2026-09-04

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

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Mentions légales

  1. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

  2. L'indice IP67 signifie que le haut-parleur est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.