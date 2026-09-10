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The Roller
Le retour d'une icône. The Roller offre un son stéréo authentique et une connectivité fluide dans son style emblématique des années 80. Un modèle audacieux, puissant, offrant des basses profondes et bien définies qui résonnent avec force et précision.
Un son à couper le souffle. Un look rétro.
120 W MAX (60 W RMS)
Jusqu'à 24 h d'autonomie
Indice IP67 : résistant à l'eau et à la poussière
Avec son look très années 80, The Roller a été repensé pour offrir une puissance de 120 W max (60 W RMS) et des basses plus profondes que jamais. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour conserver des basses puissantes et un son clair en plein air.
Les deux haut-parleurs de 3,5", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.
La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Roller à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.
4.9
sur 5
19
Avis
100%
recommandent ce produit
NadirC
10/09/2026
France
Partie de promotion
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
LebnaA
06/09/2026
France
Partie de promotion
Un son puissant et équilibré
Aujourd'hui, j'ai mis l'ambiance dans le quartier lors d'un barbecue entre amis. Avec le Roller de Philips, nous avons profité d'un son stéréo puissant et équilibré en extérieur. La poignée le rend super facile à le déplacer d'une pièce à l'autre. Il est vraiment léger. Son point fort est la connexion Bluetooth instantanée et la possibilité d'appairer plusieurs enceintes. Son style rétro fait clairement son petit effet.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Partie de promotion
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L'indice IP67 signifie que le haut-parleur est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.