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Le Ringo Duo
Casque ultraléger au design emblématique des années 80 et au son moderne saisissant. Vous pouvez l’utiliser sans fil ou avec un câble. Il est fourni avec des coussinets noirs, jaunes et orange pour accentuer son style rétro.
Son saisissant. Look rétro
Écoutez sans fil ou avec un câble
Jusqu’à 26 heures d’autonomie
Câble USB-C inclus
Le look vous ramène en arrière. Le son, lui, est résolument actuel. Avec leurs transducteurs de 40 mm réglés sur mesure, ces écouteurs supra-auriculaires offrent un son chaleureux, des basses riches et des voix claires. Écoutez sans fil ou utilisez le câble USB-C inclus pour profiter de votre musique en mode filaire.
Les écouteurs Ringo Duo ne pèsent que 80 g et leur arceau poids plume s'ajuste facilement pour un maintien parfait. Trois jeux de coussinets de rechange noirs, jaunes et orange sont fournis pour vous permettre de mélanger les couleurs sans forcément les assortir.
Une charge complète, effectuée en 2 heures via USB-C, offre jusqu'à 26 heures d'écoute. Si vous avez besoin d'un coup de boost rapide, il suffit de charger ces écouteurs supra-auriculaires pendant 15 minutes pour bénéficier de 6 heures d'écoute supplémentaires.
Récompenses
4.9
sur 5
38
Avis
100%
recommandent ce produit
CristelleA
10/09/2026
France
Partie de promotion
Casque sympa et confortable avec bon son et bonne autonomie.
Très bon casque, je l'ai reçu et je ne suis pas déçu, les couleurs sont jolies. Il est confortable et agréable à porter. Le son est de bonne qualité et le casque est facile à utiliser, soit en Bluetooth, soit par câble. Les couleurs sont sympas et il semble assez solide. Très pratique au quotidien et durable, car il est possible de changer la mousse au niveau des écouteurs. Pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, c'est idéal ; le microphone fonctionne très bien et l'autonomie est correcte. Le casque est léger et confortable. Très bon rapport qualité-prix.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-09
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-09
MelisA
10/09/2026
France
Partie de promotion
Le casque est pratique et léger et surtout modulable selon les envies
Ce produit me convient parfaitement car il est très pratique et léger à utiliser au quotidien. Je peux changer les coussinets selon mes envies ou ma tenue du jour. Le fait qu’il fasse Bluetooth est un vrai plus pour moi car je l’utilise en faisant le ménage ou mes to do list.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-04
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-04
SandrineC
09/09/2026
France
Partie de promotion
Casque Audio Philips The Ringo parfait ! Ma fille l’adore
Le casque Audio Philips The ringo , le nouvel allié de ma fille pour écouter de la musqiue ou regarder des dessins animés ! Un design canon , avec en prime des mousses de couleurs interchangeables, un son agréable , et surtout il est très confortable . Ma fille va pouvoir l’emporter partout avec elle , que ce soir à la maison , en voyage ou pendant des moments détentes elle ne le quittera plus ! ✨Confort 🎶Quliaté sonore 👜Pratique à emporter partout
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1YL Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-09
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS1YL Casque supra-aural sans fil
Date of Use 2026-09-09