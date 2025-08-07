ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !
  • Ultra-sûr, ultra-fun !

Casque supra-auriculaire pour enfants

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Avis | 94% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blue
Blue
Pink
Pink
Sarcelle cristal
Sarcelle cristal
Violet magenta
Violet magenta

Ultra-sûr, ultra-fun !

Laissez les enfants vibrer au son de la musique avec ce casque filaire haut en couleur ! Léger, robuste et doté d’un volume limité, il garantit une écoute en toute sécurité. Des amis sont là ? Le partage audio permet aux enfants de connecter leurs casques en série pour écouter ensemble.

Voir tous les avantages

Ultra-sûr, ultra-fun !

  • Casque supra-auriculaire filaire

  • Volume limité à 85 dB

  • Personnalisable. Partage audio

  • Robuste et pliable

Toujours sûr, toujours amusant. Volume limité à 85 dB*

Toujours sûr, toujours amusant. Volume limité à 85 dB*

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque possède un volume limité à 85 dB*. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : quels que soient leurs centres d’intérêt, vous pouvez être tranquille en sachant que le volume d’écoute ne sera jamais trop élevé.

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

Des écouteurs plus petits dotés de coussinets souples assurent le confort de ce casque léger pour les enfants. L’arceau rembourré s’ajuste également facilement pour un maintien parfait et comporte des points à l’arrière qui aident les enfants à repérer le sens dans lequel mettre le casque.

Design coloré avec coques personnalisables

Design coloré avec coques personnalisables

Le design multicolore permet au casque de se démarquer de la meilleure des façons, et les enfants peuvent le personnaliser avec leurs propres œuvres d’art ! Il suffit de soulever la fenêtre transparente de la coque, d’ajouter leurs dessins ou peintures, puis de refermer la fenêtre d’un clic.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

23

Avis

94%

recommandent ce produit

2
1

07/08/2025

Italia

Italia

Basiche ma accattivanti

Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.

Pour

Comode e leggere

Contre

Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

01/08/2025

Italia

Italia

Ottima idea regalo

Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

01/08/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto per bambini

Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.