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TAK2000CT/00
Disponible à partir
Ultra-sûr, ultra-fun !
Laissez les enfants vibrer au son de la musique avec ce casque filaire haut en couleur ! Léger, robuste et doté d’un volume limité, il garantit une écoute en toute sécurité. Des amis sont là ? Le partage audio permet aux enfants de connecter leurs casques en série pour écouter ensemble.
Casque supra-auriculaire filaire
Volume limité à 85 dB
Personnalisable. Partage audio
Robuste et pliable
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque possède un volume limité à 85 dB*. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : quels que soient leurs centres d’intérêt, vous pouvez être tranquille en sachant que le volume d’écoute ne sera jamais trop élevé.
Des écouteurs plus petits dotés de coussinets souples assurent le confort de ce casque léger pour les enfants. L’arceau rembourré s’ajuste également facilement pour un maintien parfait et comporte des points à l’arrière qui aident les enfants à repérer le sens dans lequel mettre le casque.
Le design multicolore permet au casque de se démarquer de la meilleure des façons, et les enfants peuvent le personnaliser avec leurs propres œuvres d’art ! Il suffit de soulever la fenêtre transparente de la coque, d’ajouter leurs dessins ou peintures, puis de refermer la fenêtre d’un clic.
4.7
sur 5
23
Avis
94%
recommandent ce produit
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pour
Comode e leggere
Contre
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.