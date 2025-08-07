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TAK2000BL/00
Disponible à partir
Casque filaire supra-aural
Volume limité à 85 dB
Personnalisable. Partage audio
Durable et pliable
Pensé pour protéger les jeunes oreilles, ce casque limite le volume à 85 dB. Musique, dessins animés, films, vidéos éducatives : peu importe ce qu'ils écoutent, le son ne sera jamais trop fort.
Ce casque léger est doté de coques réduites et de coussinets doux, confortables pour les enfants. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.
Le design multicolore rend ce casque amusant et unique. Les enfants peuvent même le personnaliser avec leurs propres œuvres d'art ! Soulevez simplement la fenêtre transparente des coques, ajoutez leurs dessins ou peintures, puis refermez.
4.7
sur 5
23
Avis
94%
recommandent ce produit
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pour
Comode e leggere
Contre
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Oui, je recommande ce produit
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Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
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Volume limité à 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.