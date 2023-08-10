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Arrêté
TAH8507BK/00
Appels clairs. Son exceptionnel.
Que vous soyez au bureau, à la maison ou dans les transports, ce casque circum-aural sans fil avec micro amovible répond à vos besoins. Son système avancé de réduction du bruit élimine les distractions dues au bruit autour de vous, et vous bénéficiez également d'appels limpides pour vos réunions !
Réduction de bruit Pro
Des appels clairs. Micro amovible.
Multipoint Bluetooth®
Jusqu'à 55 h d'autonomie
Ce casque sans fil léger est élégant et vous permet également de vous concentrer sur ce que vous voulez entendre. La réduction de bruit avancée filtre les sons environnants indésirables. Le mode « aware » vous permet de rejoindre le monde lorsque vous en avez besoin.
Les haut-parleurs de 40 mm parfaitement réglés offrent des basses et des détails exceptionnels pour chaque chanson ou podcast. Utilisez le câble audio fourni pour profiter du son haute résolution de votre service de streaming préféré. Lorsque vous avez terminé, l'étui rigide protège le casque.
Regardez un film sur votre tablette. Répondez au téléphone. Grâce à la connectivité multipoint Bluetooth®, vous pouvez connecter simultanément jusqu'à deux appareils au casque et basculer entre eux selon vos besoins !
4.2
sur 5
5
Avis
Y128
10/08/2023
Italia
Buono
Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.
Pour
Audio molto buono
Contre
Ricarica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
PietroM
05/12/2022
Italia
Acheteur vérifié
Cuffie eccezionali per il lavoro o il relax
Cuffie eccezionali sia quando sono a lavoro e ho bisogno di concentrarmi che a casa quando ho voglia di relax per ascoltare musica. La cancellazione del rumore è super efficace in entrambi i casi, si può regolare (o spegnere del tutto) semplicemente dal pulsante sulle cuffie o tramite l'app dedicata "Philips Cuffie" (che permette anche di modificare altre impostazioni come l'equalizzazione). C'è anche una modalità "awareness" che è utile se si utilizzano le cuffie in movimento così da rimanere attenti a quello che succede intorno. A lavoro sono comode anche perché con il Bluetooth multipoint mi posso collegare contemporaneamente a due dispositivi: per me vuol dire collegare il telefono del lavoro e quello personale allo stesso tempo, potendo passare quindi da uno all'altro senza problemi. Inoltre, in dotazione c'è anche un microfono esterno da poter agganciare durante le riunioni online così da migliorare la ricezione del microfono. Sempre in dotazione c'è anche un apposito dongle USB (e USB-C) da usare per collegarle al computer. Funzionalità carina è la luce rossa che lampeggia durante le chiamate per avvisare chi ti è intorno che sei impegnato in una telefonata/riunione. La durata della batteria è fenomenale, le uso per giorni e giorni intensamente senza bisogno di ricaricarle. C'è anche un cavo AUX in dotazione volendo. La custodia è molto comoda e resistente per trasportarle. Il design è rifinito, sono comode da indossare (con possibilità di regolare l'archetto sopra la testa) e non affaticano anche durante ascolti prolungati. Super consigliate per qualsiasi occasione, a lavoro come in viaggio o per ascoltare musica a casa.
Pour
Cancellazione del rumore, Bluetooth multipoint, durata batteria
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2021-11-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2021-11-05
bradern
23/02/2024
Nederland
Goed geluid en handige afneembare microfoon
Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.
Pour
Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon
Contre
vrij groot maar zit goed
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
Cet avis concerne le produit TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.