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TAH7508BK/97
L'immersion en toute liberté
Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.
Réduction de bruit Pro
Casque circum-aural léger
Un son naturel, des basses dynamiques
Jusqu'à 60 h d'autonomie
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.
Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm, et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume, activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.
5.0
sur 5
1
Avis
Perämetsä
18/12/2025
Suomi
Acheteur vérifié
Erinomaiset kuulokkeet
Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla
Cet avis concerne le produit TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18
Cet avis concerne le produit TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18