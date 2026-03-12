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TAH4209BL/00
Disponible à partir
Casque supra-aural léger
Un son naturel, des basses dynamiques
Jusqu'à 55 h d'autonomie
Appels clairs
Ce casque supra-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.
Les haut-parleurs de 32 mm produisent un son exceptionnel et la conception supra-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses puissantes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.
Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 55 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 2 heures de plus.
4.0
sur 5
47
Avis
12/03/2026
Italia
Cuffie ottime prodotti davvero valido
Dopo svariati tentativi ci sono riuscito ad accoppiare le cuffie via bluetooth grazie all'assistenza davvero davvero felice grazie mille
Pour
Davvero economiche e facili da usare
Contre
Per adesso nessuno
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear
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CanEl85
13/04/2025
Italia
Poca spesa tanta resa
Come prima volta con delle cuffie penso di esser molto soddisfatta. Qualità del suono ottima, comodità eccellente sia per il lungo utilizzo ma anche per la stabilità delle cuffie ( le ho usate anche per svolgere dell’attività sportiva all’aperto ) Le consiglio sicuramente a chi vuole un primo approccio easy senza dover spendere tanto.
Pour
Comodo pratico e funzionale
Contre
Al momento non ho riscontrato nulla di spiacevole per le mie esigenze
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Marika093
17/03/2025
Italia
Employé Philips
Eccezionali
[Employee of philipsglobal] Ho acquistato queste cuffie, poiché ho sempre il mio neonato o nel marsupio o in braccio e quindi cercavo qualcosa di semplice da utilizzare per ascoltare podcast, per le telefonate o per la musica. Devo dire che è un prodotto eccezionale, bello esteticamente ma anche con grandissime prestazioni audio. Sono pienamente soddisfatta.
Pour
Semplice da utilizzare
Contre
nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear
Oui, je recommande ce produit
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