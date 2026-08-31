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TAH1108BK/00
De la musique qui vous accompagne
Faites ce que bon vous semble tout en écoutant votre musique. Ce casque supra-aural sans fil offre 15 heures d'autonomie et un son cristallin. Les touches placées sur les coques vous permettent de contrôler facilement la musique et les appels. Les coques sont pliables à plat pour faciliter leur rangement.
HP 30 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Arceau léger
Pliage à plat
Ce casque supra-aural Bluetooth® facile à appairer offre 15 heures d'autonomie pour 2 heures de charge. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 3 heures de plus.
Les puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 30 mm produisent un son net, tandis que la conception arrière fermée assure une excellente isolation phonique. Profitez de chaque minute de votre musique sans que personne d'autre ne l'entende.
Les coussinets rembourrés offrent un confort supplémentaire pendant vos sessions d'écoute. Les boutons situés sur l'écouteur vous permettent de régler le volume, de passer ou de mettre en pause des morceaux, d'accepter ou de refuser des appels, et bien plus encore.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.