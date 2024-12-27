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TAEP200/12
Toutes sortes de supports, du DVD à l'USB
Le lecteur de rêve ! Offrant une image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque ou presque, ce lecteur DVD Philips TAEP200 vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.
USB 2.0
Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.
Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.
Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.
3.2
sur 5
70
Avis
Jeanmichel
27/12/2024
France
Acheteur vérifié
Très pratique, très compact
Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place
Pour
Compact
Contre
Pas de prise ancienne Periitel ou scart
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAEP200 Lecteur DVD
Date d'utilisation 2023-11-27
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2023-11-27
Rob13
21/01/2024
France
Acheteur vérifié
Parfait pour mon usage
Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.
Pour
mini encombrement
Contre
aucun pour moi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAEP200 Lecteur DVD
Date d'utilisation 2022-12-21
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2022-12-21
colcol
27/03/2023
België
Acheteur vérifié
Appareil de grande qualité
Appareil est très facile d'utilisation, peu encombrant et image de grande qualité ! Je suis client depuis 1980, mon premier achat était un magnetoscope V2000, pour moi votre enseigne est plus qu'une référence !
Pour
Très facile d'utilisation.
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAEP200 Lecteur DVD
Date d'utilisation 2022-02-27
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2022-02-27
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