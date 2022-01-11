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Arrêté
TAB8805/10
Un son puissant comme au cinéma
Profitez pleinement de vos soirées cinéma grâce à cette puissante barre de son avec caisson de basses sans fil. Le son 3D immersif de la technologie Dolby Atmos vous plonge au cœur de l'action. La compatibilité Play-Fi simplifie la création d'une installation véritablement Surround.
400 W maxi. Caisson de basses sans fil.
Dolby Atmos®
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
Cette barre de son apporte 300 W de son riche à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Ses 3.1 canaux immersifs diffusent dans n'importe quelle pièce des bandes son envoûtantes, des effets sonores sensationnels et des dialogues limpides. Le caisson de basses sans fil intensifie chaque explosion et chaque bruit.
Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Cette barre de son compatible Dolby Atmos reproduit aussi bien la profondeur que la hauteur, créant ainsi un son Surround virtuel tridimensionnel qui vous enveloppe.
Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette barre de son sera la star de votre installation multiroom. Vous pouvez synchroniser des enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom ou même créer un véritable système audio Surround, le tout via l'application Philips Sound ou l'application Play-Fi.
2.8
sur 5
21
Avis
Hiro566
11/01/2022
France
Compatible avec tout
Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2021-07-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2021-07-11
briseby3
21/11/2021
France
Trés bon Rapport qualité prix
Je suis très satisfait de ce produit qui est couplé à mon téléviseur Ambilight. Il est bien sur primordiale de bien suivre la notice de mise en fonction et ne pas oublier de faire de même chose concernant le paramétrage sur la tv et le décodeur box internet. Quand tout est bien paramétré le produit fonctionne très bien. Quand on ne suis pas les recommandations, comme le stipule les avis négatif des différents site (La barre ne fonctionne pas correctement, ce qui est normal...) Pour ce que est de la spatialisation, il y a mieux mais c'est plus cher. D'après mes différents test, il faut compter 200€ de plus pour un meilleurs rendu.
Pour
Qualité sonore
Contre
Spatialisation (Normal a ce tarif, mais le produit fait le job)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2021-10-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2021-10-21
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Date d'utilisation 2023-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Date d'utilisation 2023-10-06