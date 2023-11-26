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Casque sport True Wireless

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Avis | 94% recommandent ce produit
Sport et musique
Écoutez vos playlists motivantes ou discutez avec votre coach sans arrêter de bouger avec ce casque True Wireless. Profitez d'un son magnifique et de la réduction du bruit, le tout avec un maintien sur lequel vous pouvez compter pour les sorties quotidiennes comme pour les longues distances. Les écouteurs resteront en place dans vos oreilles.
Voir tous les avantages

Sport et musique

  • Son de qualité exceptionnelle

  • Réduction de bruit Pro

  • Des appels d'une qualité irréprochable

  • Maintien parfait dans l'oreille

Aucun souci : jusqu'à 28 h d'autonomie avec le boîtier

Aucun souci : jusqu'à 28 h d'autonomie avec le boîtier

Les charges quotidiennes ne sont plus un souci. Profitez de 7 heures d'autonomie plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. Replacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé sans fil ou via USB-C.

Des appels d'une clarté exceptionnelle, même en cas de vent

Des appels d'une clarté exceptionnelle, même en cas de vent

Vous avez besoin de répondre au téléphone pendant que vous courez ? Avec ce casque, il n'est pas nécessaire de se protéger du vent. Lorsque vous êtes en communication, deux micros à IA et un micro à conduction osseuse s'associent pour transmettre clairement le son de votre voix.

Prenez l'air : casque avec résistance à l'eau IPX5

Prenez l'air : casque avec résistance à l'eau IPX5

Grâce à son indice de protection IPX5, ce casque ne craint ni un crachin ni une averse. Il ne vous servira jamais d'excuse pour rester sur votre canapé ! Et si vous transpirez à la salle de sport, ça n'est absolument pas un problème pour ce casque.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 5

70

Avis

94%

recommandent ce produit

26/11/2023

France

France

très bon produit

produit très performant avec un bon rapport qualité-prix. Le son est clair, le réducteur de bruit de qualité, l'application est bien faite et permet de nombreux réglages. Utilisé en courant sous une légère pluie sans difficultés.

Pour

réduction du bruit, autonomie, résistance à l'eau, application

Contre

sensibilité des touches

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless

02/08/2024

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.

Pour

handlich, super klang

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer

30/05/2024

Suomi

Suomi

Acheteur vérifié

Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .

Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.

Pour

Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.

Contre

En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

Oui, je recommande ce produit

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