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TAA7507BK/00
Son de qualité exceptionnelle
Réduction de bruit Pro
Des appels d'une qualité irréprochable
Maintien parfait dans l'oreille
Les charges quotidiennes ne sont plus un souci. Profitez de 7 heures d'autonomie plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. Replacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé sans fil ou via USB-C.
Vous avez besoin de répondre au téléphone pendant que vous courez ? Avec ce casque, il n'est pas nécessaire de se protéger du vent. Lorsque vous êtes en communication, deux micros à IA et un micro à conduction osseuse s'associent pour transmettre clairement le son de votre voix.
Grâce à son indice de protection IPX5, ce casque ne craint ni un crachin ni une averse. Il ne vous servira jamais d'excuse pour rester sur votre canapé ! Et si vous transpirez à la salle de sport, ça n'est absolument pas un problème pour ce casque.
4.6
sur 5
70
Avis
94%
recommandent ce produit
yann92
26/11/2023
France
très bon produit
produit très performant avec un bon rapport qualité-prix. Le son est clair, le réducteur de bruit de qualité, l'application est bien faite et permet de nombreux réglages. Utilisé en courant sous une légère pluie sans difficultés.
Pour
réduction du bruit, autonomie, résistance à l'eau, application
Contre
sensibilité des touches
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK Casque True Wireless
produktreport
02/08/2024
Deutschland
Super Klang
Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.
Pour
handlich, super klang
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA5508BK True Wireless Kopfhörer
Leonilla
30/05/2024
Suomi
Acheteur vérifié
Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .
Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.
Pour
Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.
Contre
En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.