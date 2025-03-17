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Lumière, puissance, efficacité
Un son exceptionnel pour vous accompagner partout. L'énergie solaire pour en profiter sans interruption ! Grâce à la technologie solaire Powerfoyle™, ce casque supra-aural sans fil se charge à la lumière, et la batterie offre jusqu'à 80 heures d'autonomie pour une utilisation dans les lieux moins éclairés.
Technologie solaire Powerfoyle™
Casque autorechargeable
80 h d'autonomie
Coussinets de coque lavables
Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.
Courez, marchez ou faites du roller sans souci ! L'arceau confortable ne glisse pas en cas de mouvement et les coussinets de coque doux et respirants contiennent un gel réfrigérant. Les coussinets de coque peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage et conserver leur fraîcheur.
Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son riche et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.
Récompenses
4.6
sur 5
16
Avis
100%
recommandent ce produit
sjenks
17/03/2025
United Kingdom
Solar for the win
These solar-powered headphones present a compelling proposition for the eco-conscious audio enthusiast, and in my experience, they deliver on their promise. The standout feature, the solar charging, is genuinely impressive. Over a week of consistent use, predominantly during morning runs, the headphones have maintained their charge solely through exposure to daylight. This eliminates the anxiety of constantly needing to plug in. The integration of solar technology feels seamless, not bulky or cumbersome, and the headphones maintain a sleek, modern aesthetic. While long-term durability and the efficiency of solar charging in less sunny climates remains to be seen, the initial performance suggests a product that effectively harnesses ambient light to power its functionality. For those seeking a sustainable and convenient listening experience, it's ideal
Pour
solar charging, great sound
Contre
long term viability unsure
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones
Date of Use 2024-02-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones
Date of Use 2024-02-17
elsjepelsje
14/03/2025
Nederland
Geweldig geluid en zeer comfortabel
Deze zonne-energie koptelefoon is een unieke vondst. De batterijduur is uitzonderlijk lang, waardoor ik hem bijna nooit hoef op te laden. Het strakke design bevalt me goed en de afneembare oorkussens zijn een handige functie, omdat ik ze gemakkelijk kan wassen. De pasvorm is perfect; ik ervaar geen ongemak of hoofdpijn, zelfs niet na langdurig gebruik. De bluetooth-verbinding is eenvoudig te maken en de geluidskwaliteit is uitstekend; zowel de bas als de lage tonen komen duidelijk naar voren. Hoewel de prijs-kwaliteitverhouding redelijk is, vind ik de koptelefoon aan de prijzige kant. Al met al gebruik ik deze koptelefoon met veel plezier tijdens het werken.
Pour
comfortabel, super geluid
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK On-ear hoofdtelefoon op zonne-energie
Date of Use 2024-02-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK On-ear hoofdtelefoon op zonne-energie
Date of Use 2024-02-14
Bienchenlila
11/03/2025
Deutschland
Kopfhörer toller Klang
Die Akustik der Kopfhörer ist super. Sie haben eine super Akkudauer. Die Kopfhörer sind beim Tragen sehr bequem und drücken nicht. Ich würde sie weiterempfehlen und wieder kaufen. Das Material ist sehr robust und nutzt sich nicht schnell ab.
Pour
Klang, Verarbeitung, Benutzung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2024-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2024-02-11