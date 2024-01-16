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TAA4216BK/00
Coussinets de coque lavables
Léger et robuste
Protection contre la poussière/eau IP55
Avec 35 heures d'autonomie par charge, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne lorsque vous faites du sport ou d'autres activités. Une charge complète prend moins de 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.
Les coussinets de coque doux et respirants sont amovibles pour faciliter leur nettoyage et remplis de gel rafraîchissant. Vous pourrez redonner sa fraîcheur au casque, quelles qu'aient été vos activités lorsque vous l'avez porté !
Grâce à son indice de protection IP55, votre casque vous accompagne sur les chemins poussiéreux comme sous les averses. Quels que soient le lieu et l'intensité de votre transpiration, rien ne vous arrêtera !
4.4
sur 5
11
Avis
16/01/2024
España
TAA4216BK
Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Acheteur vérifié
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Cuffie sportive wireless
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johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
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