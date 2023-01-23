ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Du parc à la rue
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue
  • Du parc à la rue

Arrêté

Écouteurs-boutons de sport avec micro

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
Du parc à la rue
Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n’entravent pas les mouvements et produisent un son net et une basse puissante. Les crochets auriculaires maintiennent les écouteurs-boutons en place. Le fil de 1,2 m est d’une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.
Voir tous les avantages

Du parc à la rue

  • Transd. 15 mm pour un son clair

  • crochets auriculaires

  • Câble de 1,2 m

  • Résistance à la sueur (IPX2)

Des écouteurs qui restent en place, quels que soient vos mouvements

Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.

Un son clair. Des basses dynamiques

Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.

Contrôle facile de la musique et des appels

Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 5

5

Avis

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Pour

Buen precio, buen sonido, cómodos

Contre

El micrófno

Cet avis concerne le produit TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Cet avis concerne le produit TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.