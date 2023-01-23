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Arrêté
TAA1105WT/00
Transd. 15 mm pour un son clair
crochets auriculaires
Câble de 1,2 m
Résistance à la sueur (IPX2)
Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.
Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.
Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.
3.2
sur 5
5
Avis
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Pour
Buen precio, buen sonido, cómodos
Contre
El micrófno
Cet avis concerne le produit TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
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