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Arrêté
Son Fidelio naturel
Réduction de bruit Pro+
Réduction du bruit
Maintien universel haut de gamme
Qu'il s'agisse d'EDM ou de rock, de classique ou de hip-hop, ce casque de qualité audiophile vous permet d'entendre vos morceaux comme si vous étiez dans le studio. Les haut-parleurs à armature équilibrée révèlent des aigus scintillants et des voix d'une richesse naturelle. Les haut-parleurs dynamiques produisent des basses profondes et précises ainsi que des textures instrumentales somptueuses.
Où que vous soyez, ce casque sans fil crée un espace d'écoute idéal. La réduction de bruit hybride bloque les sons indésirables grâce à un équipement de pointe et à un traitement audio avancé. Les embouts en mousse Comply réducteurs de bruit complètent la sensation d'immersion en permettant un maintien sûr et confortable.
Lorsque ces écouteurs et le boîtier sont entièrement chargés, vous disposez de plus d'une journée d'autonomie dans votre poche pour vos déplacements. De plus, la musique s'interrompt si vous retirez un écouteur, afin que vous ne manquiez jamais une seule note. Le boîtier peut être chargé sans fil.
Récompenses
4.1
sur 5
34
Avis
80%
recommandent ce produit
Kingwulf 69
25/01/2026
Deutschland
Einer der besten InEars Ever
Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars
Pour
Unzählig viele
Contre
Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
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Höfner
17/04/2024
Norge
Acheteur vérifié
Utrolig god lyd
Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden
Pour
Meget god lyd
Contre
Store
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner