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Arrêté
SWA4527S/10
Profitez d'un son exceptionnel
Cet adaptateur assure une connexion audio fiable entre vos composants. Permet de connecter un composant audio à un récepteur ou des enceintes d'extension.
1,5 m
3,5 mm (M) - 2 RCA (M)
Connecteurs haute qualité permettant de minimiser la perte de signal.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.