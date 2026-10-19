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Arrêté
SWA2302W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble vous permet d'optimiser les performances de vos composants. Il offre une connexion optimale pour le transfert de signaux audio entre les composants.
1,5 m
Un tube optique pur transmet les données numériques à vos composants, pour un son haute définition de qualité irréprochable.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.