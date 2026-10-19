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Arrêté

Câble d'enceinte

SWA2105W/10

Connexion fiable garantie

Ce câble d'enceinte assure une connexion audio fiable entre les enceintes et le tuner.

Voir tous les avantages

avec ce câble d'enceinte

Connexion fiable garantie

  • 10 m

  • Calibre 18

Conducteur en cuivre de grande qualité pour un transfert fiable des signaux

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Plug-and-play, pour une installation plus facile

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 181.9 kB
  • 18 June 2025

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