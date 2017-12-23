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Arrêté
SRP2018/10
Télécommande universelle 8 en 1.
Remplace jusqu'à 8 télécommandes pour des appareils de type téléviseur, décodeur satellite, lecteur multimédia, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, barre de son, console de jeux, équipement auxiliaire, etc. Configuration facile à l'aide de la bibliothèque de codes ou de la fonction d'apprentissage permettant de copier la télécommande existante.
8 en 1
Bouton Smart
Fonction d'apprentissage
La base de données contient les codes IR de grandes marques et de marques locales connues de téléviseurs, décodeurs satellite, lecteurs multimédia, lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, barre de son, consoles de jeux, etc.
Accédez à la bibliothèque d'applications du téléviseur Smart TV en appuyant sur le bouton Smart. Sélectionnez le code et réalisez la configuration facilement grâce à la bibliothèque de codes.