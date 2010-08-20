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Arrêté

Cadre Photo numérique

SPF1017/00

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

« ...impossible de retrouver mon sérieux ce jour-là ! »

Revivez ces précieux instants toute l'année grâce au Cadre Photo de Philips. Ce cadre facile à utiliser, compact et convivial est doté d'une grande mémoire de stockage et s'accorde parfaitement à tout type d'intérieur.

Voir tous les avantages

« ...impossible de retrouver mon sérieux ce jour-là ! »

  • 17,8 cm (7")

  • Format 16/10

imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPF1017 Digital PhotoFrame

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPF1017 Digital PhotoFrame

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Cet avis concerne le produit SPF1017 Digital PhotoFrame

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