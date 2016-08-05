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Arrêté
SHQ3400CL/00
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Le casque Philips Actionfit NoLimits vous aide à rester concentré et motivé lorsque vous en avez le plus besoin. Grâce à ses tours d'oreille réglables et à son design étanche, vous profitez d'un casque d'une excellente qualité sonore, aussi intense que vos entraînements.
Idéal pour un usage en intérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Tour d'oreille
Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.
Les écouteurs intra-auriculaires scellent parfaitement le canal auditif, pour une excellente isolation phonique, tandis que les tubes acoustiques ergonomiques garantissent un confort optimal.
Ultra-légers, vos écouteurs ActionFit pèsent à peine 7,1 g, ce qui les rend très agréables à porter. Vous les sentirez à peine pendant votre séance de sport. Laissez-vous porter par un son puissant qui maintiendra votre concentration et votre motivation.
1.5
sur 5
2
Avis
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer