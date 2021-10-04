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Arrêté
SHQ1405BL/00
REPOUSSEZ VOS LIMITES
Légers, étanches et ajustables, les écouteurs sport Philips Actionfit RunWild vous aident à repousser vos limites. Les haut-parleurs puissants offrent des basses profondes pour maintenir votre corps en mouvement.
Idéal pour un usage en extérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Écouteur
Profitez d'une qualité sonore qui ne bloque pas les sons du monde qui vous entoure. La conception acoustique ouverte laisse pénétrer les sons extérieurs, ce qui vous permet de rester vigilant et de pratiquer le sport en plein air en toute sécurité.
Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de rester conscient de votre environnement et d'assurer votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.
Un serre-câble maintient les fils à l'écart de votre chemin pendant que vous repoussez vos limites.
2.7
sur 5
3
Avis
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Pour
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Contre
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Date d'utilisation 2020-10-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Date d'utilisation 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Cet avis concerne le produit SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Les embouts sont lavables, le micro ne l'est pas.