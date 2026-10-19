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ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ1255TBK/00

Foncez

Le casque ultra-léger SHQ1255 est un compagnon idéal pour courir et pour les séances de sport en salle. Robuste, il délivre des basses puissantes en assurant un maintien ergonomique.

Voir tous les avantages

Résiste à la transpiration

Foncez

  • HP 13,6 mm/conception semi-fermée

  • Tour d'oreille

Haut-parleurs de 13,6 mm, pour un son puissant

Les haut-parleurs puissants de 13,6 mm donnent du punch à la musique, avec des basses profondes et dynamiques qui vous garderont motivé et vous donneront envie de bouger. Ces haut-parleurs haut de gamme garantissent une excellente qualité sonore qui vous énergisera.

Contrôlez votre musique et répondez au téléphone pendant que vous faites du sport

Restez connecté. Le micro intégré et les commandes de pistes (IPX2) vous permettent de changer de musique ou de répondre au téléphone facilement et rapidement pendant que vous faites du sport.

Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de rester conscient de votre environnement et d'assurer votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.

Spécificités Techniques

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