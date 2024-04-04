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Arrêté

Casque circum-aural

SHP9600/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Des performances de qualité

Vous êtes à la recherche d'une alliance parfaite entre performances, confort et qualité ? Ce casque circum-aural à conception arrière ouverte est conçu pour élever l'écoute à un niveau supérieur. Vous bénéficiez d'un excellent son, d'une fabrication haut de gamme et de connecteurs plaqués or.

Voir tous les avantages

Des performances de qualité

  • Haut-parleurs de 50 mm en néodyme

  • Conception arrière ouverte

  • Câble amovible de 3 m

Conception arrière ouverte. Un son ample.

Conception arrière ouverte. Un son ample.

Ressentez la musique. Les haut-parleurs de 50 mm parfaitement réglés diffusent des basses claires, des médiums équilibrés et des hautes fréquences impeccables. Ils sont conçus de manière à épouser la morphologie naturelle de l'oreille, afin d'éviter toute perte de détails.

Confort et robustesse exceptionnels

Confort et robustesse exceptionnels

L'arceau est doté d'un renfort en acier robuste apportant juste ce qu'il faut de flexibilité, pour un maintien sûr. Le rembourrage d'arceau double épaisseur procure un réel confort et les coussinets aérés des coques sont parfaits pour de longues séances d'écoute.

Connexion à n'importe quelle source. Du téléphone à l'amplificateur de casque.

Connexion à n'importe quelle source. Du téléphone à l'amplificateur de casque.

Écoutez vos albums préférés sur votre smartphone, votre installation domestique, votre téléviseur ou votre ordinateur portable. Le câble fourni est doté d'un adaptateur de prise jack de 6,3-3,5 mm plaqué or, pour une connexion optimale lors de l'utilisation d'un équipement de qualité audiophile.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

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04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Pour

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Contre

rumore plasticoso qunado si muovono

Cet avis concerne le produit SHP9600 Cuffie over ear

Date d'utilisation 2023-04-04

Cet avis concerne le produit SHP9600 Cuffie over ear

Date d'utilisation 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Pour

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Date d'utilisation 2022-05-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Date d'utilisation 2022-05-12

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