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Arrêté
Des performances de qualité
Vous êtes à la recherche d'une alliance parfaite entre performances, confort et qualité ? Ce casque circum-aural à conception arrière ouverte est conçu pour élever l'écoute à un niveau supérieur. Vous bénéficiez d'un excellent son, d'une fabrication haut de gamme et de connecteurs plaqués or.
Haut-parleurs de 50 mm en néodyme
Conception arrière ouverte
Câble amovible de 3 m
Ressentez la musique. Les haut-parleurs de 50 mm parfaitement réglés diffusent des basses claires, des médiums équilibrés et des hautes fréquences impeccables. Ils sont conçus de manière à épouser la morphologie naturelle de l'oreille, afin d'éviter toute perte de détails.
L'arceau est doté d'un renfort en acier robuste apportant juste ce qu'il faut de flexibilité, pour un maintien sûr. Le rembourrage d'arceau double épaisseur procure un réel confort et les coussinets aérés des coques sont parfaits pour de longues séances d'écoute.
Écoutez vos albums préférés sur votre smartphone, votre installation domestique, votre téléviseur ou votre ordinateur portable. Le câble fourni est doté d'un adaptateur de prise jack de 6,3-3,5 mm plaqué or, pour une connexion optimale lors de l'utilisation d'un équipement de qualité audiophile.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Pour
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Contre
rumore plasticoso qunado si muovono
Cet avis concerne le produit SHP9600 Cuffie over ear
Date d'utilisation 2023-04-04
Cet avis concerne le produit SHP9600 Cuffie over ear
Date d'utilisation 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Pour
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Date d'utilisation 2022-05-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Date d'utilisation 2022-05-12
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.