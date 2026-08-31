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Casque
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Casque sans fil avec micro
Arrêté
SHM5178BK/00
Des appels clairs, un design léger.
Le Philips SHM5178BK est un casque sans fil léger qui offre un confort optimal.
Des appels clairs
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