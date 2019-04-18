Ich habe vor kurzem die Kopfhörer Philips SHL3160BK/00 geschenkt bekommen. Vom Design der Kopfhörer war ich gleich begeistert. Schwarzer Steg, matt-verchromte Ohrmuscheln mit PHILIPS-Logo auf der Außenseite und schwarze Ohraufsätze auf der Innenseite. Die linke und die rechte Seite der On-Ear-Kopfhörer sind mit einem großen L bzw. R gekennzeichnet. So gibt es keine lange Suche nach der richtigen Seite beim Aufsetzen. Ich finde die Optik modern und sehr gelungen. Die Verarbeitung ist sehr gut. Die Bügel lassen sich problemlos auf die gewünschte Größe verstellen. Die Kopfhörer haben ein erstklassiges Erscheinungsbild. Auch das Kabel und der Stecker sind durchaus als hochwertig zu bezeichnen. Die Ohraufsätze bzw. Ohrpolster sind angenehm weich. Ob es sich um echtes Leder oder um ein Kunstleder handelt weiß ich nicht. Jedoch schwitzt man auch nach einer Stunde Tragezeit nicht darunter. Zudem drücken die Kopfhörer bei mir zu keiner Zeit. Das liegt sicher auch an den in alle Richtungen verstellbaren Ohrmuscheln. Diese kann man sogar so drehen, dass die Kopfhörer flach abgelegt werden können. Das spart Stauraum auf Reisen und es kann bei Druck nichts abbrechen. Ich gebe zu, dass ich von den technischen Daten die die Kopfhörer aufweisen nichts verstehe. Aber subjektiv empfinde ich die Klangqualität als einwandfrei. Die Höhen und die Tiefen sind ausgewogen abgestimmt, die Bässe sind satt. Als ich feststellte, dass die in Rede stehenden Kopfhörer für unter 30,00 EUR verkauft werden (Stand: Februar 2015), war ich überrascht. Ich hätte sie durchaus in ein höheres Preissegment eingestuft. Von mir gibt’s also eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für die On-Ear-Kopfhörer SHL3160BK/00 von Philips.