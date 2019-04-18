ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

Casque

SHL3160WT/00

4.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses puissantes et dynamiques

Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables et à ses coussinets confortables, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

Casque arceau

Basses puissantes et dynamiques

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

18/04/2019

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, guter Tragekomfort zu einem günstigen Preis

Ich verwende den Kopfhörer mit iPad und iPhone um Musik zu hören sowie TV und Video zu betrachten. Den Klang empfinde ich als sehr ausgewogen, sowohl im Mittelbereich wie auch in den Höhen, ist nicht zu basslastig und eignet sich somit sehr gut für Sprache, Populärmusik wie auch für Klassik. Wer es gerne boom boom-mäßig mag wird damit vielleicht nicht ganz bedient, da liefert mein Quart ganz anders. Obwohl nun schon über 3 Jahre im Einsatz, hat der gute Tragekomfort nicht gelitten. Die Polster halten noch immer ihre Form, zeigen keinerlei Risse, sind weich und liegen gut an. Es sind weder Kabelschäden entstanden noch gab es Störungen im Betrieb. Die Passform ist durch die kardanische Aufhängung der Höhrmuscheln sehr gut. Sie ermöglicht zudem, die Hörmuscheln um 90 Grad zu verdrehen und nach innen in den Bügel zu klappen, sodass der Kopfhörer sehr flach liegt und wenig Platz als mobiler Begleiter beansprucht. Pauschal gesagt hält der Kopfhörer was in der Beschreibung versprochen wird. Wertiges Äußeres und gute Qualität wird zu einem günstigen Preis angeboten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Kopfhörer

23/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Well judged sound from inexpensive headphones

The sound quality from these lightweight headphones is better than expected. Overall, the balance is on the warm side, but not excessively so. The midrange is smooth and well detailed and the bass is well extended. The treble, unlike many headphones in this price range, is not over-emphasised and is smoothly extended when present in the signal. These are ideal headphones to use when travelling and with good quality portable audio sources. They are also quite comfortable.

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Headphones

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Headphones

09/02/2015

Deutschland

Deutschland

Gleich vorweg; prima Kopfhörer!

Ich habe vor kurzem die Kopfhörer Philips SHL3160BK/00 geschenkt bekommen. Vom Design der Kopfhörer war ich gleich begeistert. Schwarzer Steg, matt-verchromte Ohrmuscheln mit PHILIPS-Logo auf der Außenseite und schwarze Ohraufsätze auf der Innenseite. Die linke und die rechte Seite der On-Ear-Kopfhörer sind mit einem großen L bzw. R gekennzeichnet. So gibt es keine lange Suche nach der richtigen Seite beim Aufsetzen. Ich finde die Optik modern und sehr gelungen. Die Verarbeitung ist sehr gut. Die Bügel lassen sich problemlos auf die gewünschte Größe verstellen. Die Kopfhörer haben ein erstklassiges Erscheinungsbild. Auch das Kabel und der Stecker sind durchaus als hochwertig zu bezeichnen. Die Ohraufsätze bzw. Ohrpolster sind angenehm weich. Ob es sich um echtes Leder oder um ein Kunstleder handelt weiß ich nicht. Jedoch schwitzt man auch nach einer Stunde Tragezeit nicht darunter. Zudem drücken die Kopfhörer bei mir zu keiner Zeit. Das liegt sicher auch an den in alle Richtungen verstellbaren Ohrmuscheln. Diese kann man sogar so drehen, dass die Kopfhörer flach abgelegt werden können. Das spart Stauraum auf Reisen und es kann bei Druck nichts abbrechen. Ich gebe zu, dass ich von den technischen Daten die die Kopfhörer aufweisen nichts verstehe. Aber subjektiv empfinde ich die Klangqualität als einwandfrei. Die Höhen und die Tiefen sind ausgewogen abgestimmt, die Bässe sind satt. Als ich feststellte, dass die in Rede stehenden Kopfhörer für unter 30,00 EUR verkauft werden (Stand: Februar 2015), war ich überrascht. Ich hätte sie durchaus in ein höheres Preissegment eingestuft. Von mir gibt’s also eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für die On-Ear-Kopfhörer SHL3160BK/00 von Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3160BK Kopfhörer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.