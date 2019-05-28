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Arrêté
SHL3075BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.
Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.
Les haut-parleurs spécialement optimisés associés aux évents reproduisent fidèlement les fréquences ultra basses pour vous offrir une signature acoustique BASS+ unique.
4.2
sur 5
6
Avis
80%
recommandent ce produit
leyab
28/05/2019
France
trés bon son + (basse) bonne immersion
philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075BL Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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Po53
26/07/2020
België
Acheteur vérifié
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Pour
Confortable.
Contre
Filaire, mais c'était un choix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Pour
Calidad de sonido incluso en 8d
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075WT Auriculares con micrófono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075WT Auriculares con micrófono