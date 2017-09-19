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Arrêté
SHE3700RD/00
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
Un vernis de haute qualité, brillant et coloré, crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.
Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-parleurs puissants dans un design compact. Ils s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et des basses profondes.
4.8
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Amaury33490
19/09/2017
France
Super produit.
Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3700BK Casque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3700BK Casque
chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3700BL Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3700BL Headphones
JS9012
05/05/2022
Deutschland
Für mich persönlich...
die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt
Pour
Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem
Contre
Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer
Cet avis concerne le produit SHE3700BK Kopfhörer
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