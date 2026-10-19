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Arrêté
SHE1455WT/10
Basses dynamiques
Haut-parleurs offrant des basses dynamiques et un son cristallin.
Intra-auriculaire
Noire
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.
Avec leur haut-parleur extrêmement compact, ces écouteurs Philips tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.
Pour augmenter la durée de vie de ce produit, une protection en caoutchouc souple protège la zone de connexion entre les oreillettes et le fil contre les dommages liés aux torsions répétées.
Notation globale