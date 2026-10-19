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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE1455WT/10

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses dynamiques

Haut-parleurs offrant des basses dynamiques et un son cristallin.

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Écoutez votre musique et passez vos appels

Basses dynamiques

  • Intra-auriculaire

  • Noire

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Avec leur haut-parleur extrêmement compact, ces écouteurs Philips tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

Protection du fil en revêtement souple pour une plus grande longévité

Pour augmenter la durée de vie de ce produit, une protection en caoutchouc souple protège la zone de connexion entre les oreillettes et le fil contre les dommages liés aux torsions répétées.

Spécificités Techniques

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