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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC8565/00

4.2

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et ses fonctionnalités de réglage automatique et d'accentuation du son, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

avec renforcement des basses et des aigus

Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle

La garantie d'un plus grand confort d'utilisation

La garantie d'un plus grand confort d'utilisation

Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.

Permet de ranger et de recharger le récepteur

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Réglez les aigus selon vos préférences

Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les aigus d'une simple pression.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Oui, je recommande ce produit

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17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Oui, je recommande ce produit

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14/07/2010

España

España

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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