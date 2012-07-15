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Arrêté
Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et ses fonctionnalités de réglage automatique et d'accentuation du son, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.
Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.
La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.
Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les aigus d'une simple pression.
4.2
sur 5
6
Avis
83%
recommandent ce produit
jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8565 Wireless HiFi Headphone
jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
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14/07/2010
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
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