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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB9250/00

4.3

| (32) Avis | 87% recommandent ce produit

Un son haute résolution

Le Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.

Voir tous les avantages

avec une amplification numérique des basses

Un son haute résolution

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.

Coussinets ergonomiques pour un confort longue durée

Coussinets ergonomiques pour un confort longue durée

Les coussinets ergonomiques sont fabriqués en mousse souple, pour une isolation sonore parfaite et un confort longue durée. La pression exercée par le casque a été soigneusement réglée de manière à offrir un maintien parfait et un plaisir optimal pendant de longues heures.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

32

Avis

87%

recommandent ce produit

3
2

20/06/2016

Italia

Italia

cuffie philips

gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®

26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

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Cet avis concerne le produit SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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Cet avis concerne le produit SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

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Cet avis concerne le produit SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Cet avis concerne le produit SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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