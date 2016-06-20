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Arrêté
Un son haute résolution
Le Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.
Les coussinets ergonomiques sont fabriqués en mousse souple, pour une isolation sonore parfaite et un confort longue durée. La pression exercée par le casque a été soigneusement réglée de manière à offrir un maintien parfait et un plaisir optimal pendant de longues heures.
4.3
sur 5
32
Avis
87%
recommandent ce produit
supermario78
20/06/2016
Italia
cuffie philips
gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Oui, je recommande ce produit
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FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni