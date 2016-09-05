Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHB5250BK/00
HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur
Câble plat
Le système Flex-grip caoutchouté protège les câbles des dommages et prolonge leur durée de vie.
Un design basé sur la morphologie de l'oreille crée un ajustement confortable et adapté pour tous.
Haut-parleurs de qualité de 14,2 mm avec des évents de basse sur les écouteurs qui assurent des basses puissantes.
3.1
sur 5
76
Avis
Geff44
05/09/2016
France
Très bon appareil
Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250BK Casque Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250BK Casque Bluetooth®
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250WT Auricular Bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250WT Auricular Bluetooth
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250WT Bluetooth-Headset
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250WT Bluetooth-Headset
Les résultats réels peuvent varier.